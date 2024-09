Beatriz Gutiérrez asiste a la ‘mañanera’ a despedirse; asegura no le interesa algún cargo público

Ciudad de México, 11 de septiembre del 2024.- La escritora y esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, acudió a la conferencia matutina para responder cuestionamientos de la prensa y despedirse de los mexicanos.

En ese sentido, desde Palacio Nacional, Gutiérrez Müller indicó que asistió a la mañanera por invitación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“Mi presencia aquí obedece aquí a una invitación de mi presidente, porque generó alguna curiosidad de parte de ustedes, algún interés por saber, no sé, no sé de mi, de nosotros, de esta andar no solo en este sexenio sino de estas dos décadas juntos por la transformación de México”, declaró.

“El movimiento de transformación está a punto de terminar, porque el presidente, quien ganó en las urnas en el 2018, termina su trabajo en el 2024, en pocos días, y con ello nos despedimos. Acepté porque es una buena oportunidad para que ustedes si gustan preguntar”, puntualizó.

En ese sentido, la escritora dejó en claro que solo le interesa la política para tener una postura y que de momento no le interesa postularse a cargos públicos.

“Sí (le interesa la política) en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura pero si te refieres a participar en la postulación de cargos públicos no está en mis planes la postulación y lo vengo diciendo desde hace mucho”, enfatizó.

Así mismo, Beatriz Gutiérrez confirmó que López Obrador vivirá en Palenque, Chiapas, al finalizar de su sexenio y que ella vivirá en la Ciudad de México por su hijo Jesús Ernesto, quien está a punto de decidir a lo que se quiere dedicar.

“Lo que cambia es que él se va a Palenque, que es donde quiere estar y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar”, aseveró.

“Se merece mi esposo, que es el presidente, irse a donde quiera ir y se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer (irse a Palenque), aunque vamos a estarnos viendo seguido, ¿verdad?, porque tenemos un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela”, expresó.

“Nos queda un trabajo muy importante con Jesús Ernesto. Está en tercero de preparatoria y en pocos meses este muchacho debe decidir qué quiere estudiar y tengo que apoyarlo”, aseguró.

“Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga principal va a ser para mí. Necesito orientarlo (a Jesús Ernesto) lo mejor, posible, es mi gran misión de la vida”, sentenció.