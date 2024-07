Asegura Sheinbaum que no intervendrá en renovación de dirigencia de Morena

Iztapalapa, Ciudad de México, a 10 de julio 2024.- La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no intervendrá en la renovación de la dirigencia de Morena, ante el final del mandato de Mario Delgado Carrillo quien ocupará la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Si me invita Morena evidentemente yo ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena… Ya mi opinión sobre la dirigencia del partido ya no creo que yo deba opinar, ya estamos en otra condición, es un asunto de la militancia” sentenció.

En conferencia de prensa desde su casa de transición en la alcaldía Iztapalapa, destacó que a diferencia de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en Morena hay unidad.

Cabe recordar que el actual dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo informó que la próxima dirigencia del instituto político se definirá vía encuesta o por elección de los miembros del Congreso Nacional del partido.