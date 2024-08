AMLO manda mensaje a trabajadores del Poder Judicial en paro: “El asunto es con los de arriba”

Ciudad de México, 21 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial en el que les precisó que ellos no saldrán afectados con la reforma judicial que impulsa el Congreso, ya que este asunto “tiene que ver con los arriba“: jueces, magistrados y ministros.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador les garantizó a los trabajadores que se encuentran en paro indefinido de labores, que son libres de manifestarse y que no existirá represión por parte de su Gobierno.

“Decirle de nuevo a los trabajadores: ustedes no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba”, declaró.

“Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho y además la libertad no se implora se conquista, eso que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores Tres, información de que en vez de perjudicarse se van a beneficiar y que el asunto es con los de arriba”, extendió.

En ese sentido, el mandatario mexicano ironizó con quienes se encuentran en paro de labores en el Poder Judicial, al decir que no pasa nada con su movimiento, ya que ellos “no atienden a la población”.

“Se los digo, porque luché durante muchos años, tengo alguna experiencia en esto, no pasa nada con su movimiento. No importa, porque ellos no atienden a la población, yo les diría que al contrario, si los jueces, ministros, magistrados no están en activo, cuando menos no van a sacar delincuentes de la cárcel”, sentenció.