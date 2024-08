AMLO lanza indirecta a expresidentes al hablar de su retiro: “Me voy a jubilar pero no me voy a Madrid”

Ciudad de México, 20 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al concluir su sexenio el próximo 30 de septiembre, no se irá a vivir a Madrid, España, como lo han hecho otros exmandatarios mexicanos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que a partir del mes de octubre vivirá en su quinta ubicada en Palenque, Chiapas, misma que fue heredada por sus padres.

“Yo voy a cerrar mi ciclo, me voy a jubilar, no me voy a ir a Madrid (risas), que está de moda”, ironizó.

“Me voy a ir a Palenque, y te aclaro, no es rancho ni es finca, es una quinta, son 15 mil metros cuadrados, es una hectárea y media. Es una casa que tenían mis padres y ahí voy a vivir”, externó ante un cuestionamiento.

“Ya no voy a tener redes sociales, ni voy a recibir a ningún político, compañera, compañero, ya no voy a hablar de eso”, indicó.

En ese sentido, el mandatario mexicano dejó en claro que no recibirá a nadie en su quinta de Palenque, ni siquiera a sus amigos, puesto que ello abriría las puertas a que continúe presente en la vida pública mexicana.

“Tampoco (recibirá a) amigos, porque ya algunos me están diciendo ‘te voy a ir a ver ahí, ya sé que no quieres hablar de política, pero nada más vamos a jugar dominó’, no, pero como me quieren y respetan mucho estoy seguro que no van a ir”, afirmó.

“Si yo recibo a un amigo, pues tengo millones de amigos, mujeres y hombres ¿cómo voy a recibir a algunos y a otros no? Al momento en que yo abra la puerta voy a tener actividad permanente y quiero cambiar, voy a trabajar limpiando el terreno, cuidando los árboles, voy a caminar, hacer un poco de ejercicio y sí, voy a estar sentado como ocho horas diarias escribiendo, totalmente desligado de la actividad política”, apuntó.

Por último, el jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que solo saldría de su retiro político si ocurre un “Asunto grave” pasara en el país durante el sexenio de su amiga Claudia Sheinbaum Pardo.

“Me retiro por completo, solo que hubiese un asunto grave, que no lo va a haber, porque le va a ir muy bien al país, le va a seguir yendo bien a México, mejor que ahora. El pueblo sabio eligió bien a la próxima presidenta de México, que es una mujer excepcional, inteligente”, sentenció.