"Al parecer fue acuerdo con autoridades de EEUU", dice AMLO sobre detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 6 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que la captura de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, “al parecer” se trató de un acuerdo entre autoridades de Estados Unidos y los mismos líderes criminales de Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano comentó que EEUU aun no envía el informe que pidió sobre las circunstancias del aseguramiento de “El Mayo” y el hijo de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa.

“En este caso, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación por lo menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López, eso es lo que nos informaron y no ha habido más información, estamos esperando que nos informen”, declaró el jefe del Ejecutivo federal.

De igual forma, reiteró que las autoridades mexicanas no tuvieron participación en el operativo; no obstante, aseguró que su administración sí ha perseguido y capturado a narcotraficantes de todos los grupos delincuenciales, porque, indicó que “ya no se protege a nadie”, como en el sexenio de Felipe Calderón.