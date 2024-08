Aeroméxico estrenará vuelo de Cancún a Miami a partir de diciembre

Ciudad de México, 26 de agosto del 2024.- En una alianza comercial con Delta Air Line, la aerolínea Aeroméxico arrancará operaciones directas entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto Internacional de Miami.

Dicho nuevo servicio complementará la oferta que tiene Aeroméxico en Miami, sitio en el cual ya ofrece cinco frecuencias diarias desde la Ciudad de México y se convertirá en la cuarta ruta de la aerolínea en Florida, en suma a la de Orlando y Tampa desde la Ciudad de México.

Se detalló que en total, Aeroméxico estará operando alrededor de 140 llegadas y salidas semanales en Florida, lo que significa una oferta de hasta 24 mil 500 asientos a la semana.

El itinerario de la ruta será con salidas desde Cancún a las 11:10 am y llegadas a la 1:05 pm, mientras que las salidas desde Miami serán a las 7:55 am y las llegadas serán a las 09:55 am.

Por último, Aeroméxico indicó que los vuelos serán operados con aviones 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros: 16 en Cabina Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina Turista.