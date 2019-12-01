A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, normalistas michoacanos marchan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 16:14:31

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Estudiantes de diversas escuelas normales de Michoacán salieron a las calles este sábado para exigir justicia, al cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Con consignas como “Ni perdón ni olvido”, los jóvenes recorrieron una de las principales avenidas de la capital michoacana. Durante la movilización, exigieron a las autoridades que no cesen las investigaciones y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

Al concluir el recorrido, frente a la fachada de Palacio de Gobierno en Morelia, fueron colocadas las imágenes de los 43 normalistas desaparecidos.

En el primer cuadro de la ciudad, los estudiantes realizaron un breve mitin, mientras ciudadanos que circulaban por la zona también se acercaban para escuchar las consignas y demandas.

Manifestaciones en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa se replicaron este sábado en distintos puntos del país.