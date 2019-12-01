Trump insiste en que Groenlandia debe ser de EEUU: "la OTAN será más formidable, algo menos es inaceptable"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 08:38:14

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Groenlandia debe estar “en manos” de su país, lo que hará que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sea “más eficaz y formidable”.

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, -precisa- gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también", manifestó el magnate en redes sociales.

Asimismo, a través de un mensaje en su plataforma Truth Social indicó que cualquier otro resultado es “inaceptable”.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la 'Cúpula Dorada' que estamos construyendo", agregó el líder republicano, en referencia al sistema de defensa antimisiles que ha propuesto para proteger el país desde el espacio.

Cabe señalar que las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron horas antes de que el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reúnan con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca.