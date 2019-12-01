Trump exige a México que solucione su situación de agua y alcantarillado

Trump exige a México que solucione su situación de agua y alcantarillado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:17:41
Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al gobierno de México que solucione inmediatamente su problema de agua y alcantarillado.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense consideró que esa problemática es una “verdadera amenaza” para los habitantes de Texas, California y su país en general.

Además, el líder republicano compartió un video en el que aparentemente, desde México se vierten aguas residuales no tratadas al río de Tijuana, lo que representa un “peligro para la salud” en comunidades fronterizas estadounidenses.

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre, el jefe de Estado amenazó con imponer un arancel del 5 por ciento a la República Mexicana por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

