Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota tras enfrentamientos contra ICE

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota, debido a las múltiples manifestaciones ciudadanas contra la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense cargó contra el gobierno demócrata liderado por Tim Walz y le exigió que “ponga fin” a los ataques de "agitadores profesionales" contra el personal federal.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo", escribió el líder republicano en su red social.

Cabe recordar que desde hace varios días estallaron protestas en el estado en contra de los operativos de las autoridades migratorias que derivaron en el asesinato de una mujer estadounidense de 37 años, quien era madre de tres menores, además del tiroteo en contra de un migrante venezolano.