"Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre", declara María Corina Machado desde Oslo

Oslo, Noruega, a 11 de diciembre 2025.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró que “tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea libre” y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos “que han tenido que huir del país”.

Desde la ciudad de Oslo, Noruega, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, agradeció el galardón como un “reconocimiento al pueblo venezolano” y dijo que es “sólo una de entre los millones de personas que conforman un movimiento por la democracia”.

En conferencia de prensa, acompañada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, la política sudamericana acusó al presidente, Nicolás Maduro de “invadir” al país al dejar operar de forma libre a agentes rusos, iraníes, a grupos terroristas y carteles de drogas.

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga, que han tomado el control del 60 por ciento de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”, denunció Corina Machado.

La opositora venezolana dijo que lo que sostiene al Ejecutivo venezolano es un “fuerte sistema de represión” cuyos fondos proceden del tráfico de armas y del petróleo, y que cuando esos flujos se debiliten, “el régimen se terminará, porque eso es lo que le queda” y pidió a la comunidad internacional que ayude a cortarlos.