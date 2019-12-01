Se reúne Delcy Rodríguez con la petrolera Shell para reactivar la explotación de gas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:21:18

Caracas, Venezuela, a 26 de febrero de 2026.- La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con algunos de los directivos de la empresa británica de hidrocarburos Shell, con la finalidad de discutir sobre proyectos de explotación de gas.

Durante la reunión estuvieron presentes Adam Lowmass, vicepresidente regional de Shell S.A; el vicepresidente global del área de Gas, Cederic Cremers; así como Elías Nucette y Alfredo Urdaneta, representantes de Shell S.A en Venezuela.

Asimismo, Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), estuvo acompañando a la presidenta venezolana.

Según un comunicado de Pdvsa, el principal objetivo es “concretar nuevos esquemas de inversión, la reactivación de pozos y la explotación de yacimientos gasíferos”.