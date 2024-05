Se agudiza tensión diplomática entre España y Argentina

Madrid, España, a 4 de mayo de 2024.- El gobierno español le respondió al presidente argentino Javier Milei, al que acusa de utilizar "términos infundados" en su discurso.



Y es que a Milei se le ocurrió acusar al presidente español, Pedro Sánchez, de poner en riesgo la unidad de España y de ser corrupto. Por ello es que ahora le respondieron.



Mediante un breve comunicado, la cancillería española dice lo siguiente: “El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”.



El intercambio de acusaciones comenzó desde antes, cuando el ego del ultraderechista Milei fue pinchado por declaraciones del socialista Óscar Puente, ministro de Transporte de España, en un coloquio sobre Comunicación y Redes Sociales de la Escuela de gobierno del PSOE.



En ese lugar, Óscar Puente afirmó esto “sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena".