Santa Sede anuncia viajes del papa León XIV a África, Mónaco y España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:57:50

Ciudad del Vaticano, 25 de febrero del 2026.- La Santa Sede dio a conocer los próximos viajes internacionales que realizará el papa León XIV, los cuales incluyen visitas a África, el Principado de Mónaco y España.

Viaje exprés al Principado de Mónaco

El pontífice realizará una visita de un solo día al Principado de Mónaco el próximo 28 de marzo, convirtiéndose en el primer papa en acudir oficialmente a esta ciudad-estado.

“Acogiendo la invitación del Jefe del Estado y del arzobispo del Principado de Mónaco, el papa León XIV hará un viaje apostólico en la ciudad-estado el próximo 28 de marzo”, informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien precisó que el programa se dará a conocer más adelante.

Este será el segundo viaje internacional del actual pontífice, tras la gira que realizó del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 a Turquía y Líbano.

África, su primer gran viaje

El primer gran viaje decidido personalmente por León XIV será a África, del 13 al 23 de abril, donde visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial.

Se trata de una gira de diez días que recuerda, por su duración, al histórico viaje que realizó Juan Pablo II en 1985 por el continente africano. Además, estos cuatro países no fueron visitados por Francisco, cuyo último viaje a África ocurrió en febrero de 2023, cuando acudió a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Visita a España en junio

Asimismo, la Santa Sede confirmó que León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026, aunque aún no se detallan las ciudades que recorrerá.

Con esta visita, un papa regresará a territorio español quince años después del viaje de Benedicto XVI en 2011, ya que Francisco no visitó España durante su pontificado.

La Santa Sede informó que los programas oficiales de cada uno de estos viajes serán difundidos en las próximas semanas.