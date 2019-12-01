PETA pide trasladar a santuario a Punch, mono viral del zoológico de Ichikawa; afirman el animal tiene un trauma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 09:52:40

Ichikawa, Japón, 25 de febrero del 2026.- La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) solicitó el traslado a un santuario del mono japonés Punch, que se encuentra en el zoológico de Ichikawa, tras volverse viral en redes sociales por aferrarse a un peluche dentro de su recinto.

En un comunicado difundido el 25 de febrero de 2026, la organización afirmó que el comportamiento del primate es reflejo de un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.

“Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento”, declaró Jason Baker, presidente de PETA Asia.

La oenegé instó al zoológico a “hacer lo correcto” trasladando al ejemplar a un santuario acreditado, al sostener que lo que muchos consideran una escena adorable en realidad evidencia el impacto emocional que puede sufrir un primate joven al enfrentar la pérdida y el aislamiento.

Baker comparó el caso con el de otros animales que han alcanzado fama en internet, como la hipopótama tailandesa Moo Deng, y advirtió que la popularidad digital es pasajera y fomenta que algunos zoológicos críen y exhiban crías para atraer visitantes.

Punch, de siete meses de edad, fue rechazado por su madre tras nacer en julio pasado y desde entonces ha sido criado por el personal del zoológico, que le proporcionó un peluche de orangután como sustituto materno. Su apego al juguete lo convirtió en una de las principales atracciones del recinto.

El zoológico se vio envuelto recientemente en polémica luego de que circularan en la red social X videos en los que se observa al pequeño siendo intimidado por otro macaco.

En respuesta, la administración del parque explicó que el hecho fue un episodio aislado ocurrido cuando Punch intentó interactuar con otra cría del grupo y fue reprendido por una hembra adulta, aparentemente la madre del otro ejemplar, lo que calificó como parte del proceso normal de socialización de la especie.

Hasta el momento, el zoológico no ha informado si atenderá la solicitud de traslado planteada por PETA.