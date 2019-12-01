Ortega asegura que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 07:59:43

Managua, Nicaragua, a 21 de julio 2026.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró que en su país no habrá elecciones ni procesos electorales de ningún tipo, para evitar que la oposición “atrape el Gobierno”.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, lanzó el mandatario durante un acto multitudinario en Managua.

Igualmente, el mandatario nicaragüense aseguró que los opositores exiliados viven “agazapados” y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse.

Igualmente, ante sus partidarios indicó que su Administración trabajará con la Asamblea Nacional, la cual es controlada por la Presidencia, “y con las organizaciones correspondientes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucho dinero que le den los yanquis (EEUU), no podrán (hacerse con el gobierno)”.

Cabe recordar que el país centroamericano es gobernado por el ex guerrillero sandinista, de 80 años de edad, desde el 2007.