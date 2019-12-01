ONU reporta 121 muertos y más de 350 ataques desde inicio del alto al fuego en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 11:17:42

Ginebra, Suiza, a 10 de diciembre 2025.- La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reportó que desde el alto al fuego entre Gaza e Israel, se han llevado a cabo más de 350 ataques, con un saldo de al menos 121 muertes.

Lo anterior lo denunció en rueda de prensa el alto comisionado del organismo, Volker Türk, quien detalló que entre las víctimas mortales hay al menos siete mujeres y 13 niños.

De igual forma, mencionó que todas las agresiones se han desarrollado en las inmediaciones de la llamada "línea amarilla", demarcación tras la que se han replegado las fuerzas israelíes tras el acuerdo del alto el fuego.

Acerca de dicha región, el político austríaco, mencionó que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue muy clara al establecer que "no se debe denominar frontera ni nada parecido", y es un territorio que "debe ser respetado en su totalidad".

Por otra parte, Türk reiteró su llamamiento a que todas las partes respeten el alto el fuego y garanticen que se pueda avanzar a siguientes fases del plan de paz.