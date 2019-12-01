ONU denuncia ataque ruso contra uno de sus convoyes en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 07:45:35

Bilozerka, Ucrania, a 14 de octubre 2025.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció a Rusia por lanzar un ataque aéreo sobre uno de sus convoyes de ayuda humanitaria en el sur de Ucrania.

"Este tipo de ataques son totalmente inaceptables. Los trabajadores humanitarios están protegidos por el derecho humanitario internacional y jamás deberían ser objeto de ataques", declaró en un comunicado Matthias Schmale, coordinador de ayuda humanitaria del organismo global.

De acuerdo con información oficial, el bombardeo se registró e contra un convoy de cuatro camiones en la región meridional de Jersón, en la localidad de Bilozerka, cerca del frente.

Segpun el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin, el Ejército ruso atacó deliberadamente con drones y artillería un convoy de camiones de la ONU debidamente identificados.

El gobernante compartió una fotografía en Telegram en la que se muestra un vehículo accidentado y humeante con las letras WFP (siglas en inglés del Programa Mundial de Alimentos).

Jacqueline Mahon, una responsable del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dio a conocer que, entre otras cosas, el convoy transportaba un lote de 800 paquetes individuales "que contenían artículos esenciales para personas mayores, mujeres y niñas".