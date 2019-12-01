Nuevo ayatolá de Irán emite su primer mensaje público; manda advertencias a países de la región

Nuevo ayatolá de Irán emite su primer mensaje público; manda advertencias a países de la región
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:25:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán, Irán, a 12 de marzo 2026.- Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, dio su primer mensaje público tras ser nombrado en sustitución de su padre, Alí Jameni, quien perdió la vida en un bombardeo conjunto entre Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de marzo.

Cabe señalar que un periodista leyó en televisión estatal, el anuncio del nuevo ayatolá, en el cual pidió a los países de la región que cierren las bases militares estadounidenses instaladas en sus territorios.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en el comunicado.

Lo anterior en medio de la guerra en Medio Oriente, la cual inició el pasado 28 de febrero tras los bombardeos a diferentes puntos estratégicos de Irán, por parte de EEUU e Israel.

Jameneí fue nombrado líder supremo el pasado 8 de marzo, en sustitución de su padre. Ese mismo día, la Guardia Revolucionaria le juró lealtad al lanzar una oleada de ataques contra la infraestructura de sus rivales en la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Gabinete de Seguridad reporta detenciones, aseguramientos de estupefacientes y explosivos en varios estados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Hallan restos de mujer desaparecida hace nueve años enterrados en casa de vecinos en España
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Comentarios