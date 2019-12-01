Nuevo ayatolá de Irán emite su primer mensaje público; manda advertencias a países de la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:25:45

Teherán, Irán, a 12 de marzo 2026.- Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, dio su primer mensaje público tras ser nombrado en sustitución de su padre, Alí Jameni, quien perdió la vida en un bombardeo conjunto entre Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de marzo.

Cabe señalar que un periodista leyó en televisión estatal, el anuncio del nuevo ayatolá, en el cual pidió a los países de la región que cierren las bases militares estadounidenses instaladas en sus territorios.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en el comunicado.

Lo anterior en medio de la guerra en Medio Oriente, la cual inició el pasado 28 de febrero tras los bombardeos a diferentes puntos estratégicos de Irán, por parte de EEUU e Israel.

Jameneí fue nombrado líder supremo el pasado 8 de marzo, en sustitución de su padre. Ese mismo día, la Guardia Revolucionaria le juró lealtad al lanzar una oleada de ataques contra la infraestructura de sus rivales en la región.