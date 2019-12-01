Netflix da un paso atrás en la disputa por Warner Bros. Discovery

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:39:48

Los Ángeles, California, a 26 de febrero de 2026.- Netflix anunció que no aumentará su oferta por Warner Bros. Discovery (WBD), luego de ser notificado de que la nueva propuesta presentada por Paramount Skydance fue considerada "superior" por la junta directiva de la compañía, conforme a los términos establecidos en el acuerdo de fusión vigente.

Con esta decisión, el gigante de streaming se baja formalmente de la competencia por WBD, poniendo fin a su intento por adquirir el consorcio de entretenimiento.

De acuerdo con el procedimiento contemplado en el acuerdo, Netflix tuvo la oportunidad de mejorar su propuesta tras la evaluación del consejo directivo, sin embargo, optó por no hacerlo. La determinación deja el camino libre para que Paramount Skydance avance en las negociaciones para concretar la operación.

Hasta el momento, Warner Bros. Discovery no ha emitido comentarios adicionales sobre los siguientes pasos en el proceso.