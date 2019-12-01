Netflix da un paso atrás en la disputa por Warner Bros. Discovery

Netflix da un paso atrás en la disputa por Warner Bros. Discovery
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:39:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Ángeles, California, a 26 de febrero de 2026.- Netflix anunció que no aumentará su oferta por Warner Bros. Discovery (WBD), luego de ser notificado de que la nueva propuesta presentada por Paramount Skydance fue considerada "superior" por la junta directiva de la compañía, conforme a los términos establecidos en el acuerdo de fusión vigente.

Con esta decisión, el gigante de streaming se baja formalmente de la competencia por WBD, poniendo fin a su intento por adquirir el consorcio de entretenimiento.

De acuerdo con el procedimiento contemplado en el acuerdo, Netflix tuvo la oportunidad de mejorar su propuesta tras la evaluación del consejo directivo, sin embargo, optó por no hacerlo. La determinación deja el camino libre para que Paramount Skydance avance en las negociaciones para concretar la operación.

Hasta el momento, Warner Bros. Discovery no ha emitido comentarios adicionales sobre los siguientes pasos en el proceso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Quitan la vida a dos individuos en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán; les dejaron mensaje 
Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Más información de la categoria
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Por inseguridad tras la muerte del Mencho, cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo, Michoacán 
Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral tras señalamientos en debate de 2024
Cancelan etapa de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco
Comentarios