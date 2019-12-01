Huelga masiva en Portugal causa afectaciones en viajes y servicios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 09:20:43

Lisboa, Portugal, a 11 de diciembre 2025.- Una huelga convocada por los dos sindicatos más grandes de Portugal causó graves interrupciones en los desplazamientos locales e internacionales, así como la cancelación de clases y citas médicas, además de servicios gubernamentales y municipales, incluida la recolección de basura.

Las dos confederaciones sindicales que representan a cerca de un millón de trabajadores afirman que podría ser la huelga más importante en el país en más de 10 años, ya que se oponen a la reforma laboral planeada por el gobierno de centroderecha.

De acuerdo con los representativos de los trabajadores, los cambios los despojan de sus derechos, mientras que el Gobierno portugués alega que son necesarios para hacer la economía más flexible y estimular el crecimiento.

La minuta del Ejecutivo incluye facilitar a las empresas el despido de trabajadores, negar el derecho a huelga en otros sectores de la economía y limitar los descansos para la lactancia materna a los dos primeros años de vida del bebé, en lugar de la exención indefinida actual.

Cabe mencionar que en el aeropuerto internacional de Lisboa, decenas de vuelos fueron cancelados debido a que pilotos, asistentes de vuelo y empleados del servicio de gestión de equipajes se sumaron al paro.

Los servicios de tren y autobús también funcionaban con servicios mínimos en todo el país.

Portugal es una de las economías más pequeñas de la Unión Europea, sus trabajadores están entre los peor pagados en el bloque de 27 naciones. El salario mensual promedio ronda los mil 600 euros (mil 870 dólares) antes de impuestos, según el Instituto Nacional de Estadística.