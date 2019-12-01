Hija de María Corina Machado recibe premio Nobel de la Paz en su nombre

Hija de María Corina Machado recibe premio Nobel de la Paz en su nombre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:59:33
Oslo, Noruega, a 10 de diciembre 2025.- Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió en la ciudad de Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz 2025, en nombre de su madre, la líder opositora venezolana.

Cabe mencionar que la política sudamericana galardonada no pudo viajar a tiempo para recibir la condecoración en persona, según indicó el l Instituto Nobel.

La hija de la opositora al régimen de Nicolás Maduro, recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

De igual forma, estuvieron presentes, el líder opositor venezolano, Edmundo González, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.

Antes de otorgar el premio, el presidente del Comité pronunció un discurso en el que instó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia “una transición pacífica hacia la democracia” en el país.

