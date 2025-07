Gobierno de Trump presenta recursos para frenar demandas ambientales contra Alcatraz Caimán

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de julio 2025.- La administración de Donald Trump presentó una acción legal para frenar una demanda de dos grupos ambientalistas en contra las obras del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz o Alcatraz Caimán, en la reserva natural de los Everglades, en Florida.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que presentó una moción ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida para evitar retrasos en la construcción, la cual se edifica medio de un hábitat de caimanes, pitones y otras especies de fauna y flora protegidas.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD) presentó el escrito para oponerse a la solicitud de suspensión de obras que hicieron dos organizaciones demandantes.

La demanda en contra de la construcción de Alcatraz Caimán, fue presentada el pasado 27 de junio por las organizaciones Friends of the Everglades Inc. y Center for Biological Diversity, que buscan detener la construcción y operación del centro de detención temporal en los humedales de los Everglades.

De acuerdo con el recurso legal, el gobierno no realizó el análisis de impacto ambiental requerido por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).