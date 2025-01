Fabriquen en EEUU o paguen aranceles, declara Trump en Foro Económico de Davos

Davos, Suiza, a 23 de enero 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante su discurso vía remota en el Foro Económico de Davos, Suiza, que las empresas deben comenzar a “fabricar” sus mercancías en su país o “simplemente pagar aranceles”.

“Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables”, avisó el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca, en la ciudad de Washington D. C.

Durante su participación en el evento internacional, el republicano mencionó que pedirá a Arabia Saudita y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que bajen el precio del hidrocarburo.

“Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso”, expuso el recientemente nombrado jefe de Estado.