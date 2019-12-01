Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz: Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 10:21:10

Washington, Estados Unidos, 18 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas contra la OTAN y países como Australia, Japón y Corea del Sur, luego de que rechazaran sumarse a una coalición militar para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que Estados Unidos no depende de esta ruta energética y advirtió que podría dejar su control en manos de las naciones que sí dependen del paso, utilizado para el transporte de petróleo y gas.

“Me pregunto qué pasaría si acabáramos con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan se hicieran responsables del estrecho”, escribió.

Las declaraciones surgen en medio de tensiones con Irán, señalado por Washington por presuntos ataques contra embarcaciones en la zona, en un contexto de conflicto derivado de acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Un día antes, Trump había calificado como un “error muy tonto” la negativa de la OTAN a participar en la protección de buques mercantes y petroleros en esa región estratégica.