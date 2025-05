"Es tiempo de dialogar y construir puentes", dice León XIV a otras religiones

Ciudad del Vaticano, a 19 de mayo 2025.- El papa León XIV, aseguró ante representantes de otras religiones que, “hoy es tiempo de dialogar y de construir puentes” en “un mundo herido por la violencia y los conflictos.

“Todos ustedes, representantes de las demás tradiciones religiosas, les expreso mi gratitud por su participación en este encuentro y por su contribución a la paz. En un mundo herido por la violencia y los conflictos, cada una de las comunidades aquí representadas aporta su sabiduría, su compasión y su compromiso con el bien de la humanidad y el cuidado de la casa común”, dijo el líder de la iglesia católica.

Lo anterior, durante una audiencia con creyentes diversos que participaron en su misa de inicio de pontificado.

“Estoy convencido de que, si estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces al decir no a la guerra y sí a la paz, no a la carrera armamentista y sí al desarme, no a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra y sí al desarrollo integral”, agregó el sumo pontífice.

Asimismo, destacó la creciente relación y la implementación del diálogo entre la religión católica y cristina con el judaísmo y los musulmanes, sobre todo durante el papado del ahora difunto papa Francisco.