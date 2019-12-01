EEUU implementó 500 operativos migratorios desde regreso de Trump a la Casa Blanca

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno implementaron 500 operativos migratorios durante el primer año de su segundo mandato, reveló el Migration Policy Institute (MPI).

Entre las múltiples acciones se encuentran 38 órdenes ejecutivas sobre migración, cerca de la sexta parte del total de 225 decretadas desde su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, detalló organismo en el reporte ‘Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0’.

“Si quieren compararlo, en todos los cuatro años de Trump 1.0 hubo 472 acciones ejecutivas de inmigración. Esta Administración llegó con dos metas en inmigración: una es detener la invasión, según ve, en la frontera, y la otra son las deportaciones masivas”, expuso Muzaffar Chishti, autor principal de la investigación.

El investigador del MPI señaló que las acciones del mandatario estadounidense están “obsesivamente impulsadas por querer alcanzar la meta de 1 millón de deportaciones al año”, pero apuntó que las expulsiones quedaron por debajo de este objetivo y de las 778 mil del último año fiscal de la Administración de Joe Biden (2021-2025).