EEUU emite alerta de viaje a Medio Oriente por riesgo de "escalada imprevista" en la región

EEUU emite alerta de viaje a Medio Oriente por riesgo de "escalada imprevista" en la región
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 08:19:07
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Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de julio 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió una alerta mundial de viaje para el Medio Oriente, al advertir que existe el riesgo de una “escalada imprevista” del conflicto bélico en la región.

En el anunció el Gobierno estadounidense mencionó que “debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”.

Por lo anterior, pidió a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las embajadas y consulados estadounidenses.

Igualmente, la dependencia federal alertó que la evolución del conflicto podría provocar interrupciones en los viajes internacionales, incluidas cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.

Cabe señalar que la advertencia tiene alcance mundial; sin embargo, no se trata de una prohibición para viajar a Medio Oriente.

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