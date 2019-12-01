EEUU e Israel lanzan ataque sobre reserva de gas más grande del mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 10:19:34

Asulayeh, Irán, a 18 de marzo 2026.- Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra la refinería de South Pars, la reserva de gas natural más grande del mundo, ubicada en Asulayeh Irán, de acuerdo con la televisión estatal del país asiático.

"Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", reportó el canal oficial, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

De acuerdo con el medio de comunicación, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

Cabe mencionar que, el yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la República Islámica.

Es de recordar que, durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

Por su parte, el Ejército iraní calificó el ataque de EU e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como "un crimen de guerra" y advirtió que "no quedará impune", además de amenazar con atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".