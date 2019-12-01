EEUU confisca barco petrolero en costas de Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 07:29:45

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de su país desplegadas en el mar Caribe confiscaron un barco petrolero frente a las costas de Venezuela.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.

Previamente, la agencia de noticias, Bloomberg, dio la exclusiva al citar a fuentes familiarizadas con el operativo.

Por su parte, el diario The New York Times (NYT), informó que el buque petrolero de nombre Skipper, navegaba con una falsa bandera y fue incautado por orden de un juez estadounidense que giró el mandato judicial por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington.

En ese sentido, el togado estableció que la operación no tiene nada que ver con el gobierno de Nicolás Maduro.