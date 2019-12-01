Dimiten seis fiscales de Minnesota tras ser presionados por caso de mujer ultimada por ICE

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- Seis abogados de la Fiscalía federal de Minneapolis (Minnesota) dimitieron ante la presión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), por el caso de Renee Good, una mujer de 37 años que fue ultimada a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó The New York Times (NYT).

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, el grupo de fiscales está encabezado por el número dos de la oficina, el fiscal adjunto Joseph Thompson, que tomó su decisión tras recibir presiones de altos cargos de Justicia para que investigara por la vía penal a una mujer de nombre Becca, quien sería la viuda de la víctima.

Además, el rotativo neoyorquino indicó que la dependencia federal decidió no investigar si el agente que disparó a Good violó la ley federal, en lo que sería un caso de derechos civiles; sino que, al contrario, abrió una pesquisa sobre los vínculos de la mujer y su esposa con grupos de activistas que protestaban en las redadas de inmigración.

Por lo anterior, el segundo al mando del Ministerio Publico de Minnesota, protestó las decisiones y cuestionó la negativa de la Justicia a abrir una investigación en cooperación con una agencia estatal que se ocupa de los tiroteos policiales.

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, habló de las dimisiones en la red social X, y comentó que la salida de Thompson es una “pérdida” para el estado y una señal de que el presidente, Donald Trump, aparta a los profesionales no partidistas del Departamento de Justicia y los sustituye con “aduladores”.

Thompson ha dimitido junto a los fiscales Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider y Tom Hollenhurst, indica el canal CBS.