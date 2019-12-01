DEA manda mensaje a organizaciones criminales tras sentencia contra “El Mayo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 07:44:40

Nueva York, Estados Unidos, a 21 de julio 2026.- El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole envió un mensaje a todas las organizaciones criminales y aseguró que la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada no significa el fin de la lucha, sino el inicio de una nueva etapa en la estrategia de seguridad de Estados Unidos.

El funcionario federal mencionó que las investigaciones continuarán y advirtió que también alcanzarán a quienes colaboren con los grupos del narcotráfico.

“Esta sentencia no es el final, es solo el comienzo, una advertencia para todos los líderes de cárteles, organizaciones criminales internacionales y terroristas extranjeros (…) Ya sean narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA irá tras ustedes. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado”, declaró

Igualmente, el titular de la Agencia señaló que el Cártel de Sinaloa logró operar durante años mediante una red de corrupción que, según él, involucró a autoridades mexicanas.

En ese sentido, el director de la DEA mencionó que la organización fundada por “El Mayo” y Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, utilizó sobornos, intimidación e influencias para mantenerse al margen de la justicia y fortalecer su estructura criminal.