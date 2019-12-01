Dan 20 años de cárcel a joven noruego por planear atentado en Reino Unido; estaba vinculado a grupo extremista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 11:19:14

Londres, Inglaterra, a 16 de octubre 2026.- Johannes Natland, de 19 años y nacionalidad noruega, fue sentenciado a 20 años en prisión por planear un atentado por encargo en Huddersfield, Inglaterra.

De acuerdo con la información oficial, el ahora sentenciado viajó desde su país natal con armas de fuego y municiones destinadas a ejecutar un ataque vinculado a una organización criminal conocida como la Red Foxtrot.

Además, las autoridades ministeriales británicas señalaron que el mencionado grupo delictivo sueco que reclutó a Natland mantiene vínculos con el Gobierno iraní.

El joven noruego fue arrestado en marzo de 2025 en una habitación de hotel en Huddersfield, en el condado de West Yorkshire, donde las autoridades localizaron dos pistolas operativas y 19 cartuchos útiles.

Por su parte, la comandante de la Policía Antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, explicó que la investigación no permitió establecer con certeza la identidad del blanco del atentado. Sin embargo, la Fiscalía recalcó que Natland viajó a Reino Unido con la intención de asesinar a una persona a cambio de dinero.