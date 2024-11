Confía Zelenski en que EEUU será más fuerte con Trump; llama a mantener cooperación

Budapest, Hungría, a 7 de noviembre 2024.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky declaró que espera que Estados Unidos sea más fuerte con el regreso del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Además, durante su participación en la Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Budapest, Hungría, abogó porque que Washington D. C. no deje de trabajar con Europa para avanzar hacia una paz que no implique concesiones territoriales para Kiev.

“Ayer hablé con el presidente Trump. Fue una conversación positiva, productiva. Esperamos que Estados Unidos se haga más fuerte. Este es el Estados Unidos que Europa necesita. Y una Europa fuerte es lo que Estados Unidos necesita. Esta es la conexión entre aliados que debe valorarse y no puede perderse”, dijo Zelensky.

Cabe señalar que, desde que se dio la noticia de que el republicano retomaría la Presidencia de EEUU, el mandatario ucraniano ha subrayado su aprecio por el “liderazgo fuerte” que pretende representar el empresario de bienes raíces convertido en político.