Comité del Nobel insta a Maduro a dejar el poder en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 12:47:12

Oslo, Noruega, a 10 de diciembre 2025.- El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó a Nicolás Maduro, a que acepte los resultados electorales no oficiales de los comicios del 2024 y renuncie a su cargo como mandatario venezolano.

Lo anterior, lo declaró durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, que le fue otorgado a la opositora del régimen Chavista, María Corina Machado, pero que recibió su hija Ana Corina Sosa, en la ciudad de Oslo, Noruega.

Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, dijo en su discurso.

Además, Frydnes acusó al presidente de Venezuela de convertir al país sudamericano “en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica” mientras una “pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece”.

De igual forma, el máximo responsable del Comité Nobel de la Paz calificó de “una de las mayores crisis de refugiados del mundo” la emigración de venezolanos en los últimos años, cifrada por la institución en más de 8 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población.

Asimismo, el político noruego acusó a Caracas de instaurar “un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición”.

“Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden escuchar los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados”, dijo el presidente del Comité Noruego del Nobel.