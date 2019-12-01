Alemania mantiene advertencia de no viaje a tres entidades de México por violencia

Alemania mantiene advertencia de no viaje a tres entidades de México por violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:19:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Berlín, Alemania, a 25 de febrero 2026.- El gobierno de Alemania mantiene su advertencia a sus ciudadanos de no viajar a los estados de Jalisco, Guanajuato y partes de Tamaulipas, debido a ola de violencia que se registró en los días recientes tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”.

“Ahora mismo desaconsejamos viajar a Jalisco, Guanajuato y parte de Tamaulipas”, declaró en rueda de prensa ordinaria la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Kathrin Deschauer, quien reconoció que la situación en México “se ha tranquilizado” aunque se mantiene “dinámica”.

“Hay en el estado de Jalisco incidentes aislados y bloqueos en las carreteras. Se ha levantado el estado de emergencia que fue declarado y los aeropuertos han abierto pero puede haber aún cancelaciones de vuelos”, abundó la funcionaria.

De igual forma la portavoz precisó que actualmente no hay indicaciones en materia de seguridad para los turistas germanos que se encuentran en la península de Yucatán.

Las acciones criminales incluyeron unos bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atentan por segunda vez contra director de seguridad municipal en Guerrero; hay 4 detenidos
FGR confirma: familiares reclamaron cuerpo de “El Mencho”
Al menos dos muertos en choque entre camión de pasajeros y tráiler siniestrado, en Vista Hermosa, Michoacán
Enfrentamiento en Tapalpa: así fue la fallida ruta de escape de “El Mencho” 
Más información de la categoria
FGR confirma: familiares reclamaron cuerpo de “El Mencho”
Enfrentamiento en Tapalpa: así fue la fallida ruta de escape de “El Mencho” 
Fuero debería eliminarse con la reforma electoral: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum sostuvo conversación con Trump tras operativo contra "El Mencho"
Comentarios