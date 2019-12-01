Advierte Donald Trump que Gustavo Petro podría ser el siguiente en enfrentar presiones de EU

Advierte Donald Trump que Gustavo Petro podría ser el siguiente en enfrentar presiones de EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 22:34:41
Washington, Estados Unidos, a 10 de diciembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia al mandatario colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que podría ser “el siguiente” en enfrentar presiones de Washington, como ocurre actualmente con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump descartó tener pronto una conversación con Petro e indicó que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

Además Trump aseveró que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, expresó el jefe republicano.

En paralelo, Petro reaccionó desde su cuenta de X a la reciente retención y anulación del pasaporte del cardenal Baltazar Porras en Caracas. El presidente colombiano afirmó que Venezuela requiere una “revolución democrática” en lugar de “represiones ineficientes”, al subrayar que la defensa ante presiones externas debe sustentarse en “más democracia y no en mayores controles represivos”.

Asimismo el funcionario colombiano crítico de las operaciones contra el narcotráfico que mantiene el gobierno de Estados Unidos y que ha realizado en el mar Caribe y en el Pacífico oriental.

