Simone Biles y Oscar Pistorius llegan a Lifetime en un especial olímpico

Ciudad de México, a 9 de agosto de 2024.- Este viernes 9 de agosto LIFETIME presenta un especial olímpico que incluirá la historia del atleta paralímpico Oscar Pistorius y la biografía de Simone Biles, una de las gimnastas más destacada en la historia de los Juegos Olímpicos.

La programación especial comenzará con la película Oscar Pistorius: Asesino Olímpico (Oscar Pistorius: Blade Runner Killer) con el caso del corredor de velocidad conocido como "Blade Runner" y su ascenso a la fama como campeón paralímpico medallista de oro y como primer amputado de doble pierna en participar en los Juegos Olímpicos.

La resistencia de Oscar para superar su discapacidad combinada con su aparente relación de cuento de hadas con la modelo Reeva Steenkap, lo convirtió en un favorito de los medios. Todo esto se destrozó una noche de San Valentín cuando se dispararon cuatro balas que tomaron la vida de Reeva. Su brutal muerte conmocionó al mundo y el drama de la sala de la corte que siguió consumió las noticias.

"Oscar Pistorius: Blade Runner Killer" ofrece una visión interna de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Reeva, las grietas que se formaron en la relación entre Oscar y Reeva, así como el drama judicial que siguió, revelando lo sucedido en esa noche trágica

Posteriormente LIFETIME presentará la inspiradora película Simone Biles: Coraje Para Triunfar (The Simone Biles Story: Courage To Soar) que retrata la carrera de la gimnasta que creció en un orfanato y llegó al podio olímpico con valentía, arduo trabajo y entrenamiento incansable, haciéndola alcanzar el oro en las Olimpiadas de Río 2016 y París 2024.

El film se inspira en el libro de la propia Biles, “Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance”; en la pantalla se verá toda la entereza, el valor y la tenacidad que mostró Simone para convertirse en una de las gimnastas más relevantes del mundo, al hacerse acreedora de casi una veintena de preseas en los Juegos Olímpicos y en el World Championship.

Interpretada por Jeanté Godlock, la trama mostrará cómo después de una visita a un centro de entrenamiento de gimnastas, Simone, a los seis años, es descubierta por un entrenador local que pronto se da cuenta que tiene un don extraordinario para el deporte. Pero para alcanzar el sueño de ser un gimnasta de élite deberá dejar de lado muchas cosas.

En Simone Biles: Coraje Para Triunfar los televidentes de LIFETIME revivirán o conocerán esta inigualable historia, en la que esta joven irá de un orfanato hasta el podio olímpico, con todos los triunfos, pero también los momentos capaces de romper cualquier corazón, que sirve de inspiración a las pequeñas que quieren conquistar un sueño.

El especial finalizará con la película Morir Para Ganar (Dying To Win) con una historia de ficción que cuenta cómo una destacada gimnasta se ve envuelta en una red de mentiras cuando encuentran asesinados a su madre y padrastro en la casa familiar.

17:00 MEX / COL / ARG / CHI

18:40 MEX / COL / ARG / CHI

20:20 MEX / COL / ARG / CHI

