Más de 25 mil cantaron con La Arrolladora en el Festival Michoacán de Origen

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2024.- Desde “El ruido de tus zapatos”, hasta “Si tu amor no vuelve” y “Llamada de mi ex”, entre muchos éxitos más, esta noche La Arrolladora arrasó en el concierto del Festival Michoacán de Origen (FMO) en el Estadio Venustiano Carranza, organizado por el Gobierno de Michoacán.



Aunque las puertas se abrieron a las 17 horas, desde mediodía decenas de fanáticos se colocaron a las afueras de la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, pues ellos no se declararon derrotados ni se les cansaría el corazón, ya que deseaban que el ruido de sus zapatos hicieran sentir en casa a cada uno de los integrantes de La Arrolladora.



Desde el primer instante que la banda pisó el escenario, hizo sonreír a sus niñas michoacanas que no pararon de enviarles besos desde sus lugares y ellos decidieron no responder la llamada de sus ex’s, para hacer vivir una noche llena de baile, alegría y sano ambiente entre las personas de distintas edades que acudieron a vivir esta noche musical del FMO.



El área más cerca al escenario fue la de las personas con discapacidad, quienes no pararon de corear cada uno de los temas que las llenaron de sentimiento, dedicatorias, risas y llanto.



La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) recordó a los asistentes que el siguiente concierto es Mentiras El Concierto, el cual se presenta mañana sábado 4 de mayo en el jardín del Orquidario del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), a partir de las 19 horas.



Toda la programación puede ser consultada en los cuentas de Facebook de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, y Michoacán.