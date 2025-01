“Más allá de las noticias”, la nueva serie de Lifetime que revela impactantes historias detrás los titulares de prensa

Ciudad de México, a 10 de enero de 2025.- Lifetime presenta la serie de la vida real “Más Allá de las Noticias” (Beyond The Headlines: The Series), con historias que analizan en profundidad los más impactantes crímenes cometidos en Estados Unidos, los que conmocionaron a toda una sociedad y acapararon los principales titulares de la prensa.

Compuesta de seis episodios de una hora cada uno, la docuserie se emitirá los domingos a partir del 12 de enero y se centrará en varios casos de familias destrozadas por el crimen, historias de supervivencia de secuestros, triángulos amorosos tóxicos, casos de manipulación y lavado de cerebro, luchas para proteger a niños en peligro y crímenes cometidos por los mismos padres.

Algunos de los relatos en los que indagará la serie son desgarradoras historias como la de Ashley Wallace, que sobrevivió a un atentado contra su vida perpetrado por su propia madre; los relatos de mujeres que fueron secuestradas y que compartirán las secuelas que les dejó esta experiencia; mujeres que lograron escapar de relaciones de pareja tóxicas a pesar de las consecuencias; casos de manipulación extrema con testimonios de antiguos miembros de la controvertida iglesia Remnant Fellowship; e historias de madres y padres que cometieron crímenes contra sus hijos impulsados ya sea por la maldad, el extremismo o la desesperación.

Utilizando una narración que incorpora entrevistas en primera persona, análisis de expertos y secuencias de imágenes especialmente escogidas, “Más Allá de las Noticias” se inspira en producciones anteriores de Lifetime y proporciona una completa mirada de los acontecimientos y de las emotivas historias humanas que en su momento captaron la atención del público.

Desde el domingo 12 la audiencia latinoamericana podrá ver en Lifetime este programa que lleva a la pantalla casos reales, los que serán presentados por la aclamada periodista de origen cubano Ana García, ganadora de 8 premios Emmy por su trabajo en televisión y para el estreno de este domingo se emitirán dos episodios seguidos.

“Más Allá de las Noticias” (Beyond the Headlines) es una producción de A+E Networks para Lifetime. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Ted Butler y la dirección de Eryana Hundhausen. Amy Winter es la productora ejecutiva de Lifetime.

Sinopsis

Domingo 12 de enero desde las 23:35 horas en Mex-Col-Arg

#03 FAMILIAS DESTROZADAS (#03 SHATTERED FAMILIES).

Este desgarrador episodio narra las historias de familias destrozadas por la delincuencia. Los espectadores escucharán los relatos de personas como Ashley Wallace, que sobrevivió a un atentado contra su vida perpetrado por su propia madre Stacey Castor; y Jenny Carrieri, cuya incesante búsqueda del asesino de su hermana consumió su vida

#01 SOBREVIVIENDO AL SECUESTRO (#01 SURVIVING ABDUCTION).

Cinco valientes mujeres comparten sus desgarradoras experiencias de secuestro y encarcelamiento, arrojando luz sobre las secuelas y sus procesos de sanación. Este episodio incluye los relatos de Abby Hernández y Mary Stauffer, cada una con su historia de supervivencia.

DOMINGO 19 DE ENERO

23:35 HS. MEX-COL- ARG

#04 AMOR TOXICO (#04 TOXIC LOVE).

Este episodio explora el lado oscuro de los triángulos amorosos, presentando a esposas que se apartaron de sus maridos con consecuencias devastadoras, un caso de catfishing online mortal y una joven solitaria que tuvo una aventura con un asesino. El episodio se centrará en cuatro asesinatos conyugales que fueron objeto de producciones anteriores de Lifetime, entre ellos los de Cari Farver, Toby Young y Erin Corwin.

DOMINGO 26 DE ENERO

23:35 HS. MEX-COL- ARG

#06 INFLUENCIAS OSCURAS (#06 DARK INFLUENCES).

Descubre impactantes testimonios de primera mano de personas que fueron manipuladas, maltratadas y que finalmente encontraron la fuerza para liberarse. Este episodio presentará a antiguos miembros de la controvertida iglesia Remnant Fellowship de la difunta Gwen Shamblin; una superviviente de la terapia de conversión; una víctima del tráfico sexual; y a tres mujeres que fueron enviadas por sus padres a campamentos de reforma abusivos para adolescentes con problemas.

DOMINGO 02 DE FEBRERO

23:35 HS. MEX-COL- ARG

#05 PELEANDO POR LOS HIJOS (#05 FIGHTING FOR THE KIDS)

Destaca los escalofriantes relatos de niños en peligro y de las heroicas personas que lucharon para protegerlos. El episodio recoge historias de horrores inimaginables, como el asesinato de seis niñas en sus barrios; una adolescente traicionada y dada por muerta; dos niñas sacadas de Estados Unidos por su padre maltratador; y un niño torturado por sus propios padres. El episodio incluye entrevistas con Lizbeth Meredith, cuyas hijas fueron robadas; así como con los investigadores del caso de Ashley Reeves, que fue dada por muerta tras un brutal ataque.

DOMINGO 09 DE FEBRERO

23:35 HS. MEX-COL- ARG

#02 LOS PADRES SALIERON MAL (#02 PARENTS GONE BAD)

Explora las historias de madres y padres que cometieron crímenes impulsados por la malicia, el extremismo y la desesperación. Este episodio incluye el famoso caso de Lori Vallow, en el que murieron niños de 16 y 9 años, así como los casos de Joel Steinberg y Martin McNeil.