Filtran vídeo de Paola Suárez saltando de un balcón desde un segundo piso

Ciudad de México, a 12 de enero de 2024.- En X circula un video que muestra el momento en el que la influencer Paola Suárez salta de un balcón en un segundo piso para perseguir a su prometido, Jesús “N”.

La también influencer Wendy Guevara, mejor amiga de Suárez, utilizó redes sociales para señalar que Paola se lanzó porque el prometido Jesús “N”, la había encerrado en una habitación para robarle dinero.

Las imágenes muestran a Paola Suárez que brinca y cae en la parte trasera de su camioneta, al parecer con la intención de perseguir a Jesús N. Desde antes, Wendy Guevara había señalado la existencia del material que recién se dio a conocer "hay unos videos donde Paola se avienta desde el segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero, cierra la puerta y deja a Paola encerrada, agarra la moto, se le cae, y Paola estaba gritando desde el balcón, entonces se tuvo que aventar del balcón para caer en la caja a de su camioneta que la pone en la cochera".

El comienzo de este borlote fue el miércoles 10 de enero, día en que Paola Suárez y Jesús 'N' se comprometieron, para más tarde llegar a casa y generar una pelea entre la pareja.

Por su parte, Jesús 'N' expresó que él no intentó robar y que la influencer se lanzó bajo la influencia de estupefacientes "Los dos andábamos drogados, cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé, ella se cayó, a lado de su cama hay una lámpara ahí fue donde ella se pegó...yo con otra cosa no le pegué. De lo que dicen que yo la aventé del balcón no es cierto, ella vive en una privada, y yo ya estaba afuera, el guardia vio cuando se aventó".