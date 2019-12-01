UP Santa Rosa abre inscripciones al torneo Racetrack 2026

UP Santa Rosa abre inscripciones al torneo Racetrack 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:28:58
Querétaro, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), a través de la coordinación de la Ingeniería en Robótica Computacional, abre las inscripciones a estudiantes de nivel superior y medio superior, con carreras de electrónica, mecatrónica, mecánica o sistemas automotrices, al torneo “Racetrack 2026”.

Mismo que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo del presente año, con la finalidad de desarrollar competencias en diseño e innovación de sistemas eléctricos, mecánicos y de tracción.

El torneo “Racetrack 2026” de la UP Santa Rosa considera las categorías: Minisumo, carrera de robots con locomoción por patas y la de robots seguidores de línea.

Los equipos interesados en participar deben inscribirse en el formulario: http://forms.gle/cixYP35H1cYtMoFn6. Para solicitar mayores informes escribir al correo electrónico: jizaguirre@upsrj.edu.mx

