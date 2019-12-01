UMSNH realizará Feria de la Salud; se invita a la comunidad nicolaita a participar 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:33:01

Morelia, Michoacán, a 09 de febrero de 2026.- Bajo el lema “La salud integral es responsabilidad de todas y todos”, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizará este martes 10 de febrero la Feria de la Salud con el objetivo de acercar diversos servicios a la comunidad nicolaita.

La coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubi Rangel Reyes, indicó que las actividades darán inicio a las 9:00 horas y concluirán a las 14:00 horas en los pasillos centrales de Ciudad Universitaria.

Precisó que entre los servicios que se estarán ofreciendo está la aplicación de vacunas contra la influenza, sarampión y tétanos, además de pruebas rápidas de VIH, así como tomas de presión y glucosa.

“Vamos a tener también un módulo de salud menstrual, otro de salud mental donde abordaremos el tema de la prevención de adicciones, se estará brindando orientación sobre métodos anticonceptivos y vamos a ofrecer atención psicológica”.

La funcionaria indicó que la jornada está dirigida a toda la comunidad universitaria pero también puede asistir la ciudadanía en general. “La invitación está abierta para que vengan, que acudan a vacunarse, a cuidar de su salud de forma integral, necesitamos que las personas estén sanas para que puedan continuar con cualquier otra actividad, estaremos con módulos instalados en los pasillos centrales de Ciudad Universitaria entrando por el acceso principal”, comentó.