Toquen puertas y no se rindan, convoca secretario de Finanzas y Administración a estudiantes nicolaitas

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2024.- “Toquen puertas y no se rindan”, convocó el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García, a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al impartir la conferencia magistral “El milagro financiero”.



Acompañado de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario enfatizó ante las y los alumnos nicolaitas la importancia de ser puntuales, disciplinados, responsables y no dejar las cosas para mañana.



Ante un nutrido auditorio, el encargado de la política financiera de la entidad compartió parte de su trayectoria, así como su experiencia al frente de la dependencia y el trabajo desarrollado para que hoy en día el estado cuente con finanzas sanas.



Durante su conferencia aconsejó a las y los jóvenes a que sean inquietos, a que sus ideas, sus sueños y lo que han aprendido en la carrera lo aterricen en un papel, “toquen puertas y no se rindan, alguien estoy seguro que los va a escuchar y si ustedes cumplen, estoy seguro que ese alguien los va a impulsar”.



El funcionario recordó el trabajo que desarrollaron en el ámbito educativo con la rectora Yarabí Ávila durante su paso como secretaria de Educación, lo que se tradujo en acciones puntuales en beneficio de este sector.



Precisó que en la dependencia a su cargo se fijaron cinco líneas estratégicas como es la disciplina fiscal (cero déficit); mejor manejo de la deuda pública bancaria; trabajar en el gobierno digital; fortalecimiento de la recaudación local; y mayor y mejor infraestructura en el estado.



La idea, dijo, es que cuando termine esta administración van a recordar a Finanzas como una Secretaría que le pusimos orden, que fuimos siempre cumplidos en el pago de nuestras obligaciones y que digitalizamos el gobierno, ese va a ser nuestro gran legado.



Destacó las obras de gran calado que se han realizado o están en proceso en el actual gobierno encabezado por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, así como las que se han realizado en la UMSNH entre ellas, la conclusión de las Unidades Profesionales de Zamora y Uruapan, obras en la Facultad de Psicología y en la Facultad Popular de Bellas Artes, por mencionar algunas.



“Ustedes tienen una ventaja, tienen un gobernador que ama a la Universidad Michoacana, no se imaginan, a la rectora le consta el cariño que le tiene a la Universidad, todo lo que sea la Universidad él quiere aprobarlo entonces desde luego quiso que se concluyera el campus de Zamora y el de Uruapan. Se les está apoyando y se les va a seguir apoyando, para que lo sepan”.



En materia educativa, Navarro García precisó diversas acciones que se han puesto en marcha y destacó que desde el 2022 se han concretado dos ciclos escolares sin un paro generalizado y desde el mismo año no se han tomado las vías del tren por parte del magisterio.



En tanto, en materia de seguridad, indicó que se han tenido resultados importantes y enfatizó que la presente administración está invirtiendo de manera puntual en este rubro.

“El milagro financiero es orden, es trabajar con mucha transparencia, es cumplir con nuestras obligaciones, vean como haciéndole así estamos logrando todo lo que se está haciendo, pagando a los proveedores, no le debo a ningún proveedor del 2022, ni del 2023 y los que se están contratando en el 2024 lo estoy pagando, no debo nóminas a nadie, vamos bien, y creo que la fotografía en Michoacán de octubre del 2021 a octubre de 2024 es completamente otra”, indicó el funcionario.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila agradeció la presencia del secretario de Finanzas, Luis Navarro, y el compartir su experiencia con las y los nicolaitas, ahí reconoció el compromiso y el trabajo que ha desarrollado el funcionario, tras referir que para desempañar su labor no solamente se requiere conocer de finanzas, “sino que se habla de una sensibilidad y una empatía por el estado”.



Destacó el apoyo que la administración estatal le ha brindado a la UMSNH, para que la institución pueda cumplir al cierre de año con el pago de salarios a las y los trabajadores, así como en materia de infraestructura y en otras vertientes, y en este sentido reconoció el respaldo.