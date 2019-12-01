Tiene la UAQ 49 observaciones ante la ESFE

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero 2026.- El secretario de Finanzas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Alejandro Jáuregui Sánchez informó que se logró reducir de 300 a 49 el número de observaciones emitidas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).

Explicó que las observaciones realizadas por la ESFE son exclusivamente de carácter administrativo y no implican daños patrimoniales, faltas graves, denuncias de hechos ni irregularidades fiscales, por lo que representan áreas de oportunidad para fortalecer los procesos internos de la Universidad.

“Quiero aclarar que todas las observaciones son de orden administrativo, no hay daños patrimoniales, no hay resarcitorias, no hay faltas graves; el mismo pliego menciona que la información que presentó la universidad es razonable y que se cumplió al 100 por ciento con la parte de transparencia y disciplina financiera”, dijo.

Mencionó que la propia ESFE turnó el seguimiento de las observaciones al Órgano Interno de Control de la UAQ, el cual deberá presentar informes de avance en los meses de abril y octubre, conforme a los plazos establecidos por la autoridad fiscalizadora.

Por su parte, el secretario de la Contraloría de la UAQ, José Enrique Rivera Rodríguez reconoció que la reducción en el número de observaciones es resultado del fortalecimiento de los sistemas de control interno y de un proceso de auditoría exhaustivo que se llevó a cabo durante varios meses en los distintos campus de la institución.

“Si lo comparamos con otros ejercicios previos en los cuales se llegaban a recibir hasta 300 observaciones, este año nos llegaron solo 49, todas de carácter administrativo; ninguna tiene que ver con denuncias de hechos ni con la intervención de la fiscalía”, afirmó.

Añadió que la Contraloría abrirá cuadernos de investigación para atender cada observación y continuar mejorando la administración de los recursos públicos, con el objetivo de brindar certeza a la sociedad queretana de que cada peso ejercido por la universidad es manejado de manera transparente y eficiente.

Fotografía de Gustavo Trejo