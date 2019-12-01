Remontada, triunfo y liderato del Atlético Morelia-UMSNH Femenil  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 19:03:46

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil firmó una gran remontada y se impuso 2-1 a Halcones FC en choque correspondiente a la Jornada 11 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), partido que se desarrolló en el Estadio Universitario Hidalgo.

El duelo fue reñido desde los primeros minutos, pero fue el cuadro uruapense el que adelantó en el marcador al 9' por conducto de Yadira Madrigal.

Pero las nicolaitas comenzaron a adueñarse del balón, a llegar con peligro y al 24' Adriana Ramírez recibió un balón largo, dejó atrás a su marcadora y fue derribada dentro del área, por lo que se marcó un penal que la propia 'Adri' anotó para poner el 1-1.

Cabe mencionar que con este tanto la nicolaita llegó a 14 goles en ocho partidos que ha jugado, con lo que se mantiene como líder de anotaciones en el sector 5 y es tercera a nivel nacional.

La segunda parte fue más cerrada todavía, pero las representantes de la Casa de Hidalgo no bajaron los brazos cerca del silbatazo final, Sofía Medina recibió un centro desde la derecha, se levantó entre dos defensas rivales y con un certero cabezazo firmó la remontada.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH Femenil llegó a 27 puntos, toma el liderato general del grupo y en la fecha 12 visitará a Zamora, choque programado para el 14 de febrero a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva El Chamizal.