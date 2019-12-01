Recibe SSC a estudiantes de la UAQ y el ITQ en el complejo Rhino

Querétaro, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- Con el propósito de que conocieran de manera directa las instalaciones, procesos y funcionamiento del Complejo de Seguridad Rhino, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez, recibió junto al secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, a estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ).

Durante el recorrido, las y los universitarios conocieron distintas áreas operativas, así como herramientas tecnológicas empleadas en las tareas de seguridad pública. Asimismo, los asistentes conocieron la División de Inteligencia de la Policía Estatal, donde se desarrollan estrategias para el seguimiento de la incidencia delictiva, la definición de objetivos operativos y la mejora de la operatividad en campo. En este mismo espacio, se les informó sobre las funciones y atenciones que brinda la Policía Cibernética.

Finalmente, recorrieron el campo de tiro real, el stand de tiro virtual y el centro de entrenamiento inmersivo, áreas destinadas a la capacitación y fortalecimiento de las habilidades técnicas y tácticas del personal policial, además de los espacios destinados como parte del modelo de salud integral.

En este ejercicio participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, sociedades de alumnos y representantes de planteles de los distintos municipios de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como el presidente y coordinadores estudiantiles del Instituto Tecnológico de Querétaro, de las facultades y carreras de Derecho, Contabilidad, Psicología, Ingeniería, Lenguas y Letras, Ciencias de la Seguridad, Ciencias Políticas y Sociales, Química, Ingeniería en Mecatrónica, Arquitectura, Ingeniería Industrial e Ingeniería Logística.