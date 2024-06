Médicos y médicas de calidad egresan de las aulas de la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 5 de junio de 2024.- Médicos y médicas de calidad egresan de las aulas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), enfatizó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir a la ceremonia de entrega de cartas de pasante de la Licenciatura como Médico Cirujano de la generación 2019-2024, de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”.



Ante un auditorio lleno de jóvenes y de familias que las y los acompañaron, la rectora felicitó a los recién graduados y apuntó que hoy se cristaliza una de las metas más importantes de sus vidas, en donde el camino que han recorrido para llegar ha sido largo, pero que aún no termina.



Destacó el esfuerzo de todas y todos los egresados, tras señalar que desde el inicio no fue sencillo ingresar a la carrera, ya que un gran número de aspirantes año con año realizan el examen de admisión.



La rectora señaló que ser médico o médica no implica únicamente tener la preparación académica y la experiencia, implica también que desde su corazón y desde la sensibilidad sepan que están tratando con personas, al referir que son ese enlace que puede dar esperanza y tranquilidad o confusión y preocupación.



Ahí, subrayó la importancia de que se sigan preparando todos los días, “para consolidarse como excelentes profesionistas no deben olvidar que la profesionalización y la educación continua es de retos y de metas”.



Tras reconocer la presencia de los padres y madres de familia y destacar el apoyo que le dan a sus hijas o hijos, señaló que se seguirá trabajando con todo el compromiso en bien de la Universidad Michoacana.



Al tiempo que dirigió un mensaje a las mujeres egresadas a quienes exhortó a defender su posición, "no permitan que nadie regatee su trabajo porque sus desveladas, su compromiso y el tiempo que invirtieron para estudiar debe ser retribuido de la manera correcta, no permitan que nadie les falte al respeto por el simple hecho de ser mujeres, hagan equipo con los hombres, pero siempre buscando y defendiendo su lugar".



En su mensaje, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado Gómez se dirigió a las y los egresados, a quienes felicitó por completar un camino lleno de desafíos y sacrificios, pero también incontables aprendizajes y momentos gratificantes, "ustedes han demostrado una dedicación y un compromiso inquebrantable hacia la noble profesión de la Medicina".



Sostuvo que hoy se encuentran al borde de un nuevo comienzo, como médicos y médicas tienen en sus manos el poder sanar, aliviar el dolor y salvar vidas, pero más allá de la ciencia y la técnica llevan consigo la responsabilidad de practicar la Medicina con compasión, con empatía, humanismo y ética, "nunca olviden que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una vida que merece ser tratada con el mayor respeto y cuidado posible”.



En representación de la generación 2019-2024, el estudiante con mejor promedio de la Licenciatura como Médico Cirujano, Jorge Adrián Díaz García se manifestó satisfecho y orgulloso por haber concluido una gran etapa en sus vidas, "es el resultado de grandes esfuerzos, desvelos, trabajo y retos, pero que además nos ha brindado la maravillosa oportunidad de ser mejores profesionistas, ciudadanos y seres humanos".



Exhortó a sus compañeros y compañeras a seguirse preparando con perseverancia, amor, dedicación, entrega, compromiso y pasión por la Medicina, y demostrar así la calidad de seres humanos que ha formado la UMSNH.



Acompañaron en el presídium, el secretario de Salud de Michoacán, Lázaro Cortés Rangel; la diputada local electa, Belinda Iturbide Díaz; en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Edgar Josué Palomares Vallejo; Juana Reyes Ambriz, jefa de Enseñanza e Investigación de la Delegación estatal del ISSSTE, la coordinadora de la Licenciatura como Médico Cirujano de la Facultad, Guillermina García Núñez, así como funcionarios de diversas áreas de la dependencia.