Mario Delgado anuncia arranque de la beca Gertrudis Bocanegra y apoyos educativos en Michoacán

Mario Delgado anuncia arranque de la beca Gertrudis Bocanegra y apoyos educativos en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:35:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el inicio de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, un programa único en el país dirigido a estudiantes de educación superior, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación y fortalecer la cobertura educativa en la entidad.

Detalló que actualmente 44 mil 076 jóvenes están inscritos en el programa y que esta semana recibirán su tarjeta, mientras que a finales de febrero obtendrán su primer depósito, con lo que oficialmente arranca la entrega del apoyo.

“La estrategia educativa consiste en garantizar el derecho a la educación; por eso se ha establecido la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior”, señaló el titular de la SEP.

En materia de infraestructura y fortalecimiento educativo, Delgado destacó diversos avances, entre ellos:

  • La creación de 7 mil 515 nuevos espacios en nivel medio superior, mediante tres bachilleratos tecnológicos, cinco ampliaciones y once ciberbachilleratos.

  • La apertura de nuevas instalaciones educativas en Maravatío, Morelia y Uruapan.

  • La distribución de más de 20 mil libros del Fondo de Cultura Económica.

  • Una inversión superior a mil millones de pesos destinada a universidades y tecnológicos nacionales.

  • La apertura de tres planteles de la Universidad Rosario Castellanos, que iniciarán cursos propedéuticos el próximo 9 de febrero, con más de 800 estudiantes inscritos.

El secretario subrayó que estas acciones forman parte de una política integral para ampliar el acceso a la educación y fortalecer las oportunidades académicas para las y los jóvenes michoacanos, a quienes se busca alejar del crimen organizado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos homicidios dolosos en distintas colonias de Irapuato activan operativos de seguridad
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 
Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad
En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales
Más información de la categoria
Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato
Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila
Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Comentarios