Mario Delgado anuncia arranque de la beca Gertrudis Bocanegra y apoyos educativos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:35:58

Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el inicio de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, un programa único en el país dirigido a estudiantes de educación superior, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación y fortalecer la cobertura educativa en la entidad.

Detalló que actualmente 44 mil 076 jóvenes están inscritos en el programa y que esta semana recibirán su tarjeta, mientras que a finales de febrero obtendrán su primer depósito, con lo que oficialmente arranca la entrega del apoyo.

“La estrategia educativa consiste en garantizar el derecho a la educación; por eso se ha establecido la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior”, señaló el titular de la SEP.

En materia de infraestructura y fortalecimiento educativo, Delgado destacó diversos avances, entre ellos:

La creación de 7 mil 515 nuevos espacios en nivel medio superior, mediante tres bachilleratos tecnológicos, cinco ampliaciones y once ciberbachilleratos.

La apertura de nuevas instalaciones educativas en Maravatío, Morelia y Uruapan.

La distribución de más de 20 mil libros del Fondo de Cultura Económica.

Una inversión superior a mil millones de pesos destinada a universidades y tecnológicos nacionales.

La apertura de tres planteles de la Universidad Rosario Castellanos, que iniciarán cursos propedéuticos el próximo 9 de febrero, con más de 800 estudiantes inscritos.

El secretario subrayó que estas acciones forman parte de una política integral para ampliar el acceso a la educación y fortalecer las oportunidades académicas para las y los jóvenes michoacanos, a quienes se busca alejar del crimen organizado.