La UMSNH y el Plan Michoacán transforman vidas de miles de jóvenes en la entidad

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Con metas concretadas en el corto plazo, la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ha volcado esfuerzos en torno al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementando acciones en el territorio estatal de manera inmediata, tras el anuncio de la estrategia federal impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La instrucción de la rectora a todas las áreas de la casa de estudios fue establecer un esquema de trabajo que permitiera dar resultados a corto, mediano y largo plazo, con el fin de realizar actividades para contribuir a la pacificación del Estado, a construir cultura de paz y bienestar para las y los michoacanos.

Como parte de las acciones realizadas por la UMSNH durante los primeros meses de la puesta en marcha del Plan Michoacán, se ha logrado tener un impacto superior a las 276 mil personas, en vertientes como la ampliación de matrícula, disminución de la deserción escolar, formación integral, vinculación escuela-comunidad, por mencionar algunas.

En este sentido, la casa de estudios emitió dos Convocatorias de Ingreso al Nivel Superior y Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2026-2026, también realizó diez ediciones de ExpOrienta en tu Municipio con el objetivo de que las y los jóvenes al interior del estado conozcan de forma cercana la oferta educativa de la institución, con dicha actividad se atendieron los municipios de Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Puruándiro, Zamora, Jiquilpan, Ciudad Hidalgo y Pátzcuaro.

En este periodo, la Universidad Michoacana logró el registro de nueve Títulos de Patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que permitirán el desarrollo del estado, por otro lado, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza y la rectora Yarabí Ávila, signaron un convenio de colaboración concretando una alianza inédita para implementar una estrategia territorial para la construcción de paz en la entidad desde la cultura, como parte del Plan Michoacán.

De igual forma, la administración de la rectora Yarabí Ávila lanzó el programa “¡Hazlo épico, titúlate ya! con el fin de incentivar la titulación en las y los egresados nicolaitas, el cual consiste en la disminución del costo de trámites de titulación en un 57 por ciento.

Dentro de las acciones de vinculación escuela-comunidad, la UMSNH expandió el Tianguis de la Ciencia con la realización de cuatro ediciones en Morelia y en Uruapan, en tanto, en el marco del programa “Dialéctica, la ciencia que se platica”, se efectuaron cinco actividades dirigidas a estudiantes de nivel medio superior.

La Universidad Michoacana también lanzó la convocatoria para ofertar 13 Microcredenciales Nicolaitas con el objetivo de ofrecer certificaciones especializadas a la población interesada, logrando una demanda superior a las siete mil personas y derivado de la amplia respuesta se abrió una segunda fase con seis cursos más con un impacto en mil 76 personas.

Otra de las acciones implementadas durante la gestión de Yarabí Ávila que tuvo un total éxito fue la convocatoria de 18 Diplomados en Línea gratuitos a fin de fomentar la formación continua de la sociedad michoacana, los cuales lograron una respuesta que superó expectativas llegando a las 42 mil 310 registros.

Aunado a ello, se pusieron en marcha actividades enfocadas a la cultura de paz e inclusión, a través de talleres, ferias de ciencias, conversatorios, conferencias y mesas de reflexión, entre otras, con un público objetivo que supera las 57 mil personas. Además, se realizó la primera reunión de trabajo del Programa Institucional de Tutorías, a fin de generar sinergias que permitan un mejor acompañamiento a la población estudiantil.

Como parte de las actividades de prevención de adicciones, alumnas y alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil crearon un mural en torno al tema dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria, en tanto, dentro de los esfuerzos que promueven una salud integral en el alumnado tanto física como emocionalmente se realizaron nueve actividades, así como la Feria de la Salud y se brindó atención psicológica y vocacional al estudiantado nicolaita.

También se abrió la convocatoria de la Coordinación del Departamento de Idiomas dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como a adultos mayores, a través de los cursos UniKids, UniTeens y Seniors.

En conjunto con la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, se realizaron 25 reuniones informativas sobre la Beca Gertrudis Bocanegra en dependencias académicas de la UMSNH, con el objetivo de que las y los jóvenes nicolaitas conocieran este beneficio que otorga el Gobierno de México.

En materia deportiva y cultural, se conformó el Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera” para niñas, niños, y jóvenes de entre 4 a 18 años, se realizó la Rodada Nicolaita, la tercera Caminata por la Salud y el Deporte y la Prevención de las Adicciones, así como clases de diversas disciplinas deportivas y en arte plumario dirigidos a las y los estudiantes, aunado a lo anterior, se desarrollaron diez eventos culturales.

Con estas acciones, la administración de la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Yarabí Ávila, reitera su respaldo y apoyo total al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como a las estrategias que el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo establezca en beneficio de la sociedad michoacana.